Погода на 4 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов

В Ялте переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 марта над Крымском полуострове небосвод затянут тучи.

- Атмосферные фронтальные разделы обусловят пасмурную погоду. Местами пройдут небольшие дожди, в горах со снегом, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°, днем +6...+8°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Днем юго-западный ветер 6-11 м/с., тепло +8…+10°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +7°…+9°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +8…+9°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.

В Керчи +8…+9°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +6…+9°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +8…+9°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +7…+10°, юго-западный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +6…+8°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность.

В Белогорске +9…+10°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +6…+10°.

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