Как Севастополе уничтожали немецкую бомбу «дьявольские яйца» - видео

При уничтожении авиабомбы использовали специальную технику. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Севастополю

В Севастополе нашли и обезвредили немецкую авиационную осколочную мину- бомбу «дьявольские яйца», именно так прозвали сами фашисты снаряд SD-2.

Мина-бомба SD-2 или «Дьявольские яйца». Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Севастополю

В пресс-службе ГУ МЧС России по городу Севастополю сообщили:

- Двухкилограммовая бомба времен Великой Отечественной, найденная в районе садоводческого товарищества «Черноморец-2», уничтожена на месте.

Обычно такие опасные находки вывозят на специальный полигон, но учитывая тип взрывателя мины-бомбы SD-2, боеприпас взорвали там, где нашли.

Операция прошла в штатном режиме, благодаря строжайшему соблюдению мер безопасности, никакого вреда населению и инфраструктуре не причинено.

Крымский полуостров, к сожалению, богат на такие неприятные и опасные сюрпризы, как старые боеприпасы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50