В Симферополе наводят порядок в парке Тренева

В парке наводят чистоту и порядок. Фото: Юрий Гоцанюк/Tg

Парк имени Тренева, который находится в центре Симферополя, убирают после зимы – вывозят скопившийся мусор, избавляются от сухостоя и начинают потихоньку озеленять.

- Вместе с главой администрации города Михаилом Сергеевичем Афанасьевым осмотрели территорию парка, оценили, что уже сделано, к каким задачам вскоре должны приступить рабочие, - сообщил в телеграм-канале председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, побывавший в популярном месте отдыха гостей и жителей столицы региона.

Кроме санитарной очистки, здесь занялись обрезкой кустарников и деревьев. Специалисты придают кронам форму, которая будет радовать глаз.

Высокопоставленный чиновник отметил, что такая работа должна идти во всех муниципалитетах республики и обязательно контролироваться главами администраций, руководителями профильных служб.

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