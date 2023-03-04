Губернатор Севастополя предупредил об громких звуках

В Севастополе все спокойно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Гостей и жителей Севастополя призвали не тревожиться и не паниковать, если в городе федерального значения начнет шумно бабахать.

- Сегодня у флота планируются тренировки расчетов ПВО с боевыми упражнениями. Ориентировочное время тренировок с 11.00 и в течение дня. Если услышите громкие звуки, не волнуйтесь. В городе все спокойно, - такое сообщение появилось в Телеграм-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Город частенько отбивает атаки вражеских беспилотных летающих аппаратов, случаются и другие провокации, поэтому руководитель региона и разместил такую профилактическую информацию.

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