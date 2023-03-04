В Крыму выявили 58 новых случаев коронавирусной инфекции на 4 марта 2023

Врачи делают все, чтобы вылечить заболевших. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В крымском министерстве здравоохранения сообщили, что за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 58 мужчин и женщин.

Статистика на 4 марта 2023. Фото: Минздрав РК/Tg

- Госпитализировано 14 заболевших, всего за время пандемии стационарное лечение потребовалось 63 078 ковидным больным, - гласит официальная статистика.

За истекшие сутки из больниц домой выписали 19 выздоровевших, всего грозную хворь сумели победить 205 118 гостей и жителей полуострова.

В этот раз никто не умер от ковида, но болезнь успела уже унести 5 423 человеческих жизней.

В Республике Крым, если говорить о статистике за все время, коронавирусную инфекцию выявили у 212 612 человек, разного пола и возраста.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50