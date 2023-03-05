Погода на 5 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

В Ялте тепло до плюс 11 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
5 марта пройдет спокойно, опасные метеорологические явления не ожидаются.
- Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°, днем +8...+10°.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Днем тепло +8…+10°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +10°…+11°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +9…+10°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Пасмурно.
В Керчи +9…+10°, юго-западный ветер 4-8 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +10…+11°, юго-западный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +7…+8°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Джанкое +8…+10°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +7…+9°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.
В Белогорске +10…+11°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Ясно.
Вода в Черном море +6…+10°.
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