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НовостиОбщество4 марта 2023 22:02

Погода на 5 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 5 марта 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте тепло до плюс 11 градусов.

В Ялте тепло до плюс 11 градусов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 марта пройдет спокойно, опасные метеорологические явления не ожидаются.

- Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°, днем +8...+10°.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Днем тепло +8…+10°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +10°…+11°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +9…+10°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Пасмурно.

В Керчи +9…+10°, юго-западный ветер 4-8 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +10…+11°, юго-западный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +7…+8°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Джанкое +8…+10°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +7…+9°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Белогорске +10…+11°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Ясно.

Вода в Черном море +6…+10°.

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