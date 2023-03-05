В Бахчисарае оштрафовали группу молодых людей, мешавших передвигаться пешеходам в центре города

Постановления в законную силу не вступили Фото: Даниил ОПАРИН

Бахчисарайский районный суд Республики Крым привлек к административной ответственности молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет за организацию в центре города массового скопления граждан. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Во второй половине дня 3 марта 2023 года молодые люди устроили столпотворение возле магазина «Карри» в Бахчисарае, чем мешали передвижению пешеходов - был нарушен общественный порядок.

- Всего к административной ответственности Бахчисарайским районным судом Республики Крым привлечено 14 правонарушителей по части 1 статьи 20.2.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, - говорится в сообщении.

Молодые люди получили штрафы в размере от 10 000 до 20 000 рублей, а также административные аресты сроком на 15 суток. Одного из них привлекли к административной ответственности за неисполнение требований сотрудника полиции, его оштрафовали на 4 000 рублей.

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