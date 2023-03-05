Задержан житель Евпатории, убивший бывшую супругу на почве ревности

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование Фото: Артем КИЛЬКИН

Задержан житель Евпатории, который из ревности убил бывшую супругу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Инцидент произошел 4 марта этого года, в обеденное время.

- На почве ревности, находясь в коридоре офисного здания в районе проспекта Победы в городе Евпатории, нанес своей бывшей супруге несколько ранений ножом в область грудной клетки. От полученных травм женщина скончалась, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что на место происшествия выезжал прокурор города Сергей Шкаев.

Подозреваемый был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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