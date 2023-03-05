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НовостиПроисшествия5 марта 2023 10:47

Задержан житель Евпатории, убивший бывшую супругу на почве ревности

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело
Екатерина НАЗАРОВА
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование

Фото: Артем КИЛЬКИН

Задержан житель Евпатории, который из ревности убил бывшую супругу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Инцидент произошел 4 марта этого года, в обеденное время.

- На почве ревности, находясь в коридоре офисного здания в районе проспекта Победы в городе Евпатории, нанес своей бывшей супруге несколько ранений ножом в область грудной клетки. От полученных травм женщина скончалась, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что на место происшествия выезжал прокурор города Сергей Шкаев.

Подозреваемый был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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