В Крыму 8 марта ожидается до +17 градусов

В предстоящую неделю в Крыму потеплеет до +17 градусов Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В предстоящую неделю в Крыму ожидается до +17 градусов, также на территории полуострова пройдут дожди.

- В понедельник под влиянием антициклона небо очистится от облаков, будет солнечно и без осадков. Ночью 0…+5, в светлое время суток +6…11 градусов. Во вторник влияние антициклона сохранится, облаков прибавится, но до существенных осадков дело не дойдет, - сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Также, по его словам, в в западных и северных районах полуострова пройдут незначительные дожди. Днем столбики термометров будут показывать до +13 градусов.

8 марта в Крыму станет еще теплее. Ночь температура опустится до +5…10 градусов, днем же воздух вновь прогреется до +12…17 градусов.

Тем не менее, в четверг к полуострову подойдет холодный фронт и начнутся ливни. В течение суток столбики термометров будут показывать от +8 до +13 градусов. Прогнозируется штормовой ветер с порывами до 15-20 метро в секунду.

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