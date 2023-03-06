Погода на 6 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

В Алуште тепло до плюс 6 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
6 марта на Крымском полуострове пройдет относительно спокойно.
- Ожидается неустойчивый характер погоды. В понедельник ночью небольшой дождь, туман, днем без существенных осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°, днем +9...+11°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер, тепло +7…+9°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +8°…+9°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +6…+8°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +5…+6°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +6…+8°, южный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность. Переменная облачность.
В Черноморском +5…+8°, юго-западный ветер 2-5 м/с.
В Джанкое +7…+9°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +5…+6°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.
В Белогорске +7…+10°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +6…+10°.
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