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НовостиОбщество5 марта 2023 22:19

Погода на 6 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 6 марта 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Алуште тепло до плюс 6 градусов.

В Алуште тепло до плюс 6 градусов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 марта на Крымском полуострове пройдет относительно спокойно.

- Ожидается неустойчивый характер погоды. В понедельник ночью небольшой дождь, туман, днем без существенных осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°, днем +9...+11°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер, тепло +7…+9°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +8°…+9°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +6…+8°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +5…+6°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +6…+8°, южный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность. Переменная облачность.

В Черноморском +5…+8°, юго-западный ветер 2-5 м/с.

В Джанкое +7…+9°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +5…+6°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Белогорске +7…+10°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +6…+10°.

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