В Симферополе 6 марта отключат свет на 15 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

6 марта в отдельных районах Симферополя не будет света. Электричество временно пропадет на 15 улицах, нескольких переулка, двух проспектах и нескольких садовых товариществах..

В ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что электричество отключат с 8.00 до 17.00. Часть столицы республики обесточат по уважительной причине - энергетики ведут ремонт оборудования.

По каким адресам не будет света в Симферополе 6 марта 2023:

переулок Пионерский, 4, 14, 16, 1-5 ;

улица Пушкина, 22-44/1 , 11, 23-35/2 ;

улица Козлова, 1-11;

улица Маяковского, 1/3-5 ;

улица Самокиша, 24/23; пр-т Кирова, 2а-6 , 12, 1, 3;

площадь Амет-Хана Султана, 7;

улица Грибоедова, 2-20/8 , 1-9 ;

улица Киевская, 48-50/35 , 69-71/12 ;

проспект Победы, 1-13 ;

улица Шмидта, 8-14А , 13-35 ;

переулок Шмидта, 10;

проспект Кирова ,51;

улица Тургенева, 2, 1;

улица Киевская/улица Шмидта;

улица Ковыльная, 3-5А ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

микрорайон Каменка: садовые товарищества «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор», «Луч»,

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