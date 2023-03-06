В Крыму ищут родных 62-летнего мужчины

Александр Мирошниченко. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK
Крымские волонтеры просят отозваться близких пожилого мужчины.
- Помогите найти родственников! Мирошниченко Александр Дмитриевич, 62 года (1961 года рождения), город Бахчисарай,- сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.
Ориентировка появилась в соцсети. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK
Волонтеры отметили, что мужчина, который забыл своих близких и родных, с ноября 2022 года находится в медицинском учреждении.
Приметы Александра Мирошниченко: 170 сантиметров рост, нормальное телосложение, серые глаза и седые волосы.
Пожалуйста, если вы знаете этого человека, позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» Крым» 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.
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