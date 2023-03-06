В Крыму ищут родных 62-летнего мужчины

Александр Мирошниченко. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры просят отозваться близких пожилого мужчины.

- Помогите найти родственников! Мирошниченко Александр Дмитриевич, 62 года (1961 года рождения), город Бахчисарай,- сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Ориентировка появилась в соцсети. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Волонтеры отметили, что мужчина, который забыл своих близких и родных, с ноября 2022 года находится в медицинском учреждении.

Приметы Александра Мирошниченко: 170 сантиметров рост, нормальное телосложение, серые глаза и седые волосы.

Пожалуйста, если вы знаете этого человека, позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» Крым» 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50