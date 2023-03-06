В Республике Крым 6 марта выявлено 69 новых случаев заболевания COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие стуки выявили 69 новых случаев заболевания COVID-19, за все время - 212 748. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 8 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 096 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 62 человека, выздоровевших за весь период – 205 241, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе за минувшие сутки выявили 43 новых случая заболевания COVID-19, с начала пандемии - 99 668. Такие денные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 5 человек. Выписан 1 пациент. На данный момент в больницах находятся 92 пациента из них 84 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в Севастополе от ковида умерли два человека в возрасте 73 и 76 лет.

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