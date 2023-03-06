Крымчанину вынесли приговор за долг по алиментам в два миллиона рублей

Сумма задолженности подсудимого по алиментам по состоянию на апрель 2022 года составила более двух миллионов рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Крыму вынесли приговор отцу троих детей за долг по алиментам в два миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

- С 2011 года на подсудимого судом были возложены обязанности ежемесячно уплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей. Однако с 2015 года и до достижения детьми совершеннолетия, в нарушение решения суда, алименты он не выплачивал, - говорится в сообщении.

В суде мужчина вину не признал, также не согласился с суммой задолженности по оплате алиментов. В своих показаниях он сообщил, что с 2014 года обзавелся новой семьей, в которой у него родился ребенок, и именно на обеспечение этой семьи идут заработанные им деньги.

- Также он указал, что его дети от первого брака живут в достатке и за материальной помощью к нему никогда не обращались, - добавили в пресс-службе суда.

За неуплату алиментов мужчина уже ранее привлекался к административной ответственности – в ноябре 2021 года.

С учетом того, что у подсудимого на воспитании находится несовершеннолетняя дочь, что судом было сочтено смягчающим обстоятельством, его приговорили к девяти месяцам исправительных работ, с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства.

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