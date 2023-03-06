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НовостиПроисшествия6 марта 2023 10:05

Крымчанину вынесли приговор за долг по алиментам в два миллиона рублей

Мужчину приговорили к девяти месяцам исправительных работ
Екатерина НАЗАРОВА
Сумма задолженности подсудимого по алиментам по состоянию на апрель 2022 года составила более двух миллионов рублей

Сумма задолженности подсудимого по алиментам по состоянию на апрель 2022 года составила более двух миллионов рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В Крыму вынесли приговор отцу троих детей за долг по алиментам в два миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

- С 2011 года на подсудимого судом были возложены обязанности ежемесячно уплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей. Однако с 2015 года и до достижения детьми совершеннолетия, в нарушение решения суда, алименты он не выплачивал, - говорится в сообщении.

В суде мужчина вину не признал, также не согласился с суммой задолженности по оплате алиментов. В своих показаниях он сообщил, что с 2014 года обзавелся новой семьей, в которой у него родился ребенок, и именно на обеспечение этой семьи идут заработанные им деньги.

- Также он указал, что его дети от первого брака живут в достатке и за материальной помощью к нему никогда не обращались, - добавили в пресс-службе суда.

За неуплату алиментов мужчина уже ранее привлекался к административной ответственности – в ноябре 2021 года.

С учетом того, что у подсудимого на воспитании находится несовершеннолетняя дочь, что судом было сочтено смягчающим обстоятельством, его приговорили к девяти месяцам исправительных работ, с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства.

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