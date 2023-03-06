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НовостиОбщество6 марта 2023 10:57

В Крыму на четверть сократилось количество выявленных поддельных банкнот

Всего за минувший год был обнаружен 371 денежный знак, имеющий признаки подделки
Екатерина НАЗАРОВА
Проверять банкноты на подлинность лучше сразу на месте расчета - это снизит риск обнаружить фальшивую купюру в своем кошельке

Проверять банкноты на подлинность лучше сразу на месте расчета - это снизит риск обнаружить фальшивую купюру в своем кошельке

Фото: Даниил ОПАРИН

В банковской системе Крыма по итогам 2022 года более чем на 26% сократилось количество выявленных поддельных банкнот Банка РФ. Всего за минувший год был обнаружен 371 денежный знак, имеющий признаки подделки.

- Поддельных банкнот номиналом 5000 рублей за 2022 год выявлено 289, что на 117 купюр меньше, чем в 2021 году. Также из оборота изъято 39 тысячных купюр – на 11 меньше, чем годом ранее, 42 двухтысячные и одна сторублевая банкнота, - цитирует «Крым 24» ведущего эксперта отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Банка РФ по Республике Крым Наталью Носову.

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