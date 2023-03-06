В Крыму на четверть сократилось количество выявленных поддельных банкнот

Проверять банкноты на подлинность лучше сразу на месте расчета - это снизит риск обнаружить фальшивую купюру в своем кошельке Фото: Даниил ОПАРИН

В банковской системе Крыма по итогам 2022 года более чем на 26% сократилось количество выявленных поддельных банкнот Банка РФ. Всего за минувший год был обнаружен 371 денежный знак, имеющий признаки подделки.

- Поддельных банкнот номиналом 5000 рублей за 2022 год выявлено 289, что на 117 купюр меньше, чем в 2021 году. Также из оборота изъято 39 тысячных купюр – на 11 меньше, чем годом ранее, 42 двухтысячные и одна сторублевая банкнота, - цитирует «Крым 24» ведущего эксперта отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Банка РФ по Республике Крым Наталью Носову.

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