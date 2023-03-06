В Крыму с горы Аю-Даг эвакуировали женщину с травмой ноги 5 марта

Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» оказали помощь женщине с травмой ноги на горе Аю-Даг Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера, 5 марта, с года Аю-Даг спасатели эвакуировали женщину, повредившую во время прогулки ногу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- В 13:40 на оперативный пульт ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» поступила информация о том, что во время прогулки по горе Аю-Даг женщина оступилась и повредила ногу. Самостоятельно передвигаться не может. Требуется помощь спасателей в поиске и эвакуации, - говорится в сообщении.

На помощь к пострадавшей был отправлен отряд в составе четырех человек. Обнаружив женщину, ей зафиксировали поврежденную ногу, эвакуировали с горы и передали медикам для последующей госпитализации.

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