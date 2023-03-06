На дорогах Керчи за четыре дня поймали 11 пьяных автомобилистов

Фото: пресс-служба МВД России по Республике Крым

В Керчи подвели итоги рейдовых мероприятий «Нетрезвый водитель». Как сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым, за четыре дня сотрудники Госавтоинспекции поймали 11 пьяных автомобилистов.

Так, девять протоколов составили по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования), один протокол – по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения), еще один - по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения и без прав).

– Нетрезвые водители были отстранены от права управления автомобилем, транспортные средства помещены на специализированную стоянку, – сообщили в ведомстве.

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