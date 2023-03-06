Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 марта 2023 12:52

В Севастополе запустят новый маршрут в Юхарину балку с 18 марта

Автобусный маршрут будет курсировать с 5-го км Балаклавского шоссе
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Автобус № 65 будет курсировать по направлению «5-й км. Балаклавского шоссе – Юхарина балка»

Автобус № 65 будет курсировать по направлению «5-й км. Балаклавского шоссе – Юхарина балка»

Фото: Ирина ГЕРЦ

В Севастополе запустят новый автобусный маршрут. Как сообщили в пресс-службе правительства города-героя, по многочисленным просьбам горожан, с 18 марта 2023 года в Юхарину балку будет курсировать общественный транспорт.

- Муниципальный маршрут регулярных перевозок № 65 будет курсировать по направлению «5-й км. Балаклавского шоссе – Юхарина балка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на первоначальном этапе автобус будет делать восемь рейсов в день, однако, их количество может быть увеличено.

- Теперь перед ответственными лицами задача: смотреть достаточное ли количество рейсов, соблюдается ли расписание и корректировать, если запрос у людей будет другой, подчеркнул губернатор Михаил Развожаев.