В Севастополе запустят новый маршрут в Юхарину балку с 18 марта

Автобус № 65 будет курсировать по направлению «5-й км. Балаклавского шоссе – Юхарина балка» Фото: Ирина ГЕРЦ

В Севастополе запустят новый автобусный маршрут. Как сообщили в пресс-службе правительства города-героя, по многочисленным просьбам горожан, с 18 марта 2023 года в Юхарину балку будет курсировать общественный транспорт.

- Муниципальный маршрут регулярных перевозок № 65 будет курсировать по направлению «5-й км. Балаклавского шоссе – Юхарина балка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на первоначальном этапе автобус будет делать восемь рейсов в день, однако, их количество может быть увеличено.

- Теперь перед ответственными лицами задача: смотреть достаточное ли количество рейсов, соблюдается ли расписание и корректировать, если запрос у людей будет другой, подчеркнул губернатор Михаил Развожаев.