Погода на 7 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

Вода в Черном море +6…+9°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 марта на Крымском полуострове пройдет без природных аномалий, потому что опасные метеорологические явления не ожидаются.

- Вторник порадует теплом и свежим весенним ветром. Без существенных осадков, - сообщили в Крымском гидрометецентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°, днем +12...+14°.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем юго-восточный ветер до 15 м/с., тепло +12…+14°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +8°…+9°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +9…+10°, южный ветер 7-11 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +8…+9°, южный ветер 5-9 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +9…+10°, южный ветер 5-9 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +8…+10°, юго-западный ветер 6-10 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +9…+14°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Пасмурно.

В Армянске +8…+10°, юго-западный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность.

В Белогорске +9…+11°, южный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +6…+9°.

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