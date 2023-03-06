В Симферополе 7 марта отключат свет на 21 улице

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 марта часть Симферополя временно обесточат. Свет на несколько часов исчезнет на 21 улице, нескольких переулка, садовых товариществах «Каменки» и двух проспектах.

- Электричества из-за ремонтных работ отключат с 8.00 до 17.00, - сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Где не будет света в Симферополе 7 марта 2023:

переулок Пионерский, 4, 14, 16, 1-5 ;

улица Пушкина, 22-44/1 , 11, 23-35/2 ;

улица Козлова, 1-11;

улица Маяковского, 1/3-5 ;

улица Самокиша, 24/23; пр-т Кирова, 2а-6 , 12, 1, 3;

площадь Амет-Хана Султана, 7;

улица Грибоедова, 2-20/8 , 1-9 ;

улица Киевская, 48-50/35 , 69-71/12 ;

проспект Победы, 1-13 ;

улица Шмидта, 8-14А , 13-35 ;

переулок Шмидта, 10;

проспект Кирова ,51;

улица Тургенева, 2, 1;

улица Киевская/улица Шмидта;

улица Ковыльная, 3-5А ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Нижнегоспитальная, 2-26 , 30-54 , 3-9 , 15-19 , 25, 27, 33-43 ;

улица Чехова, 44-68 , 74, 80, 51, 55, 55а, 59-65/29 ;

переулок Холмистый, 10-16 , 5-13 ;

переулок Трудовой, 3-9;

улица Миронова, 4-26 , 5-21 ;

улица Крымская, 5;

улица Малофонтанная, 12-34 , 11-17 , 23-33 ;

улица Сергеева-Ценского, 46-70 , 41-63;

микрорайон Каменка: садовые товарищества «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор», «Луч».

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