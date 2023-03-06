Площадь имени Ленина в Бахчисарае начнут ремонтировать 13 марта

Покрытие в различных зонах, согласно проекту, предполагается плиточное и из гранитной крошки. Фото: Tg-канал главы администрации Бахчисарая Дмитрия Скобликова

Главную площадь Бахчисарая ждет капитальный ремонт. Он начнется уже 13 марта 2023 года. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов в своем Tg-канале.

В ходе капремонта на площади имени Ленина отреставрируют фонтан, установят различные фонари и светильники, а также скамейки, урны и вазоны под кустарники. Согласно проекту, покрытие на площади будет плиточным и из гранитной крошки.

- Планировка территории площади предусматривает детскую зону с различными спортивно-игровыми элементами и конструкциями, а также зону активности для старших детей - скейт-парк, - подчеркнул Дмитрий Скобликов.

На площади имени Ленина также появятся и арт-объекты. В частности, выполненный в современном стиле герб города. Как подчеркнул мэр Бахчисарая, это оживит привычный вид главной площади города.

Контракт на проведение работ заключен, и уже со следующей недели подрядчик приступит к их выполнению.