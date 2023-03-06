В Симферополе в преддверии 8 марта прошли бесплатные экскурсии по городу

Фото: телеграм-канал администрации Симферополя
В Симферополе в преддверии Международного женского дня прошли бесплатные экскурсии по городу. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.
– Одна из экскурсий - «Женщины в истории Симферополя. История художественной гимнастики в Симферополе». Экскурсовод рассказала о первых гимнастках 50-х годов, зарождении гимнастики и как оно связано с нашим городом. Другая также посвящена женщинам и носит название «История швейного и модельного дела». Участники узнали, когда зародилось швейное дело, как оно развивалось в Симферополе, и кто был первым модельером, – говорится в сообщении.
Кроме того, желающие могли принять участие в физкультурно-оздоровительной прогулке-экскурсии по городу с треккинговыми палками «Вглубь веков».
Фото: телеграм-канал администрации Симферополя
Напомним, в прошлом году бесплатные выходного дня экскурсии посетили более тысячи гостей и жителей крымской столицы.
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