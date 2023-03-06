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НовостиОбщество6 марта 2023 17:23

Почти три тысячи малышей родились в Крыму с начала года

1503 мальчика и 1487 девочек
Дмитрий Коренев
Больше всего свидетельств о рождении выдали в Симферополе

Больше всего свидетельств о рождении выдали в Симферополе

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Крыму с начала 2023 года появились на свет почти три тысячи малышей – 1503 мальчика и 1487 девочек. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства Республики Крым.

– Зарегистрировано 32 двойни и одна тройня, – говорится в сообщении.

Больше всего свидетельств о рождении выдали в Симферополе – 715. В Симферопольском районном отделе ЗАГС зарегистрировали 658 малышей, в Евпаторийском городском отделе – 175, в Ялтинском городском отделе – 171, в Керченском городском отделе – 154, в Бахчисарайском районном отделе – 141.

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