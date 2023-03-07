В Херсонесе Таврическом подготовили экскурсию к Международному женскому дню

Хернсонес Таврический. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Севастополе, а именно в заповеднике-музее Херсонесе Таврическом, в честь весеннего праздника 8 Марта, подготовили экскурсию «Прекрасные херсонеситки»

- Экскурсоводы расскажут о важной роли, которую женщины прошлого играли не только в собственном доме, но и в обществе в целом, несмотря на ограничения в политических правах и свободах, - рассказали в пресс-служба заповедника-музея.

Любители истории узнают, как в стародавние времена хранили домашний очаг, заботились о семье и детях, как они одевались и какие носили украшения.

В Херсонесе Таврическом есть, что посмотреть, в экспозициях представлены различные предметы туалета: расчески, зеркала, пудреницы, парфюмерные сосуды, бальзамарии и всевозможные украшения.

Монеты, посуда, скульптуры, терракотовые статуэтки и другие памятники истории и культуры раскроют гостям образы херсонеситок и их женские секреты.

Правда, удовольствие стоит денег: взрослый билет - 400 рублей, льготный – 150 рублей. Подробности можно узнать по телефону 8 (918) 071-90-90.

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