Где в Симферополе нет воды 7 марта

Ограничения будут временными Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть Симферополя 7 марта осталась до вечера без воды в связи с ремонтными работами подрядной организацией на трубопроводе. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

До 20:00 (ориентировочно) будет ограничено холодное водоснабжение по адресам: улица Кавказская, улица Пролетарская, улица Петропавловская, улица Володарского, переулок Тихий, улица Курчатова, улица Таврическая, улица Некрасова, переулок Белогорский, улица Турецкая, улица Караимская (частично), улица Чехова (частично), улица Севастопольская (частично), улица Сергеева-Ценского, улица Краснознаменная, переулок Крымчакский, переулок Курчатова, улица Самокиша (частично), улица Ленина (частично), улица Одесская, улица Большевистская, переулок Ремесленный, переулок Керченский, улица Крылова (частично), а также прилегающие улицы и переулки.

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