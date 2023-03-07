Керчанину грозит до пяти лет лишения свободы за два обворованных автомомобиля «ВАЗ»

Фото: МВД по РК

В Керчи 31-летнией ранее судимый местный житель попал под уголовное дело за кражи из автомобилей на 95 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По ночам мужчина выискивал машины без сигнализации, вскрывал двери и забирал ценные вещи. Обчистить успел два «ВАЗа». Из одного вытащил удочку, сабельную пилу и хозяйственный нож в ножнах, из второго - трюковый велосипед. Между двумя эпизодами краж прошло несколько дней. Часть награбленного керчанин даже решил подарить другу, однако все этом уже вернули владельцам.

- Уголовное дело окончено производством и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, - говорится в сообщении.

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