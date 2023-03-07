Развожаев прокомментировал сообщения о взрыве в районе аэродрома в Севастополе

На территории Севастополя продолжает действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности

Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что информация о взрыве, появившаяся в различных пабликах 7 марта, не соответствует действительности.

- В пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь. На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов. В городе все спокойно, - написал он в своем Tg-канале.

Напомним, в настоящее время на территории Республики Крым и города Севастополя продолжает действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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