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НовостиПроисшествия7 марта 2023 7:57

В Симферополе задержали дебошира, угрожавшего ножом сотрудникам предприятия

Им оказался 39-летний приезжий из Краснодарского края
Екатерина НАЗАРОВА
Правонарушителя, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения, передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам следственно-оперативной группы

Правонарушителя, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения, передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам следственно-оперативной группы

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Симферополе Росгвардейцы задержали работника дебошира, незаконно проникшего на территорию одного из предприятий и угрожавшего расправой местным работникам.

- На просьбу персонала прекратить противоправные действия, гражданин вытащил из-под одежды, предмет, конструктивно схожий с охотничьим ножом, и, размахивая им, начал бросаться на работников, высказывая угрозы расправой в их адрес, - говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии по Крыму.

Дебошира задержали, им оказался 39-летний приезжий из Краснодарского края. Судя по всему, мужчина был нетрезв. Для дальнейших разбирательств его передали полиции.

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