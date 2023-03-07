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НовостиЭкономика7 марта 2023 9:12

Ялтинский международный экономический форум в 2023 году состоится в Москве

Перенос мероприятия в столицу России связан с логистикой
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Участниками масштабного события станут и новые регионы России, сообщил глава Крыма. Фото: Сергей Аксенов\Telegram

Участниками масштабного события станут и новые регионы России, сообщил глава Крыма. Фото: Сергей Аксенов\Telegram

Ялтинский международный экономический форум в 2023 году планируется провести в Москве. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Tg-канале, это связано с определенными логистическими особенностями.

Участниками масштабного события станут и новые регионы нашей страны, а организация мероприятия будет скорректирована текущей международной обстановкой.

- Ожидается, что ЯМЭФ-2023 пройдет в сентябре и будет приурочен к годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, - отметил Сергей Аксенов.

О том, в какой формате пройдет Ялтинский международный экономический форум в 2023 году будет сообщено до 1 апреля текущего года.