В Севастополе осудят мужчину, едва не зарезавшего своего собутыльника

Прокуратура района направила уголовное дело в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе ждет суд 35-летнего местного жителя, который едва не зарезал своего собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ноябрьским вечером прошлого года мужчина коротал время со своими знакомыми возле гаражей в районе остановки «Малахов Курган». Приятели выпивали.

- В ходе совместного времяпрепровождения между злоумышленником и одним из его знакомых возник конфликт. Произошла потасовка, во время которой обвиняемый ударил потерпевшего колюще-режущим предметом в шею. После этого злоумышленник покинул место происшествия, несмотря на продолжавшееся кровотечение у потерпевшего, - говорится в сообщении.

Неравнодушный знакомый вызвал на место бригаду «скорой». Благо, медики успели приехать на место вовремя – пострадавшего удалось спасти.

Злоумышленник был задержан на следующий день.

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