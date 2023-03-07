Аксенов вручил награды выдающимся крымчанкам

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова
Глава Крыма Сергей Аксенов в преддверии Международного женского дня вручил награды выдающимся жительницам республики.
– Накануне Международного женского дня вручил государственные награды женщинам, которые самоотверженно и добросовестно трудятся, созидают и творят на благо Крыма, – написал он в своем телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова
Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова
Аксенов поздравил крымчанок с наступающим праздником.
– Сегодня наши женщины всячески поддерживают ребят, участвующих в спецоперации, и приближают тем самым нашу общую Победу. Это дорогого стоит. От всей души поздравляю милых женщин с наступающим праздником! Спасибо вам за все!, – написал глава республики.
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