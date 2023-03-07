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НовостиПроисшествия7 марта 2023 12:52

Супруги из Крыма пойдут под суд за продажу небезопасного алкоголя

Пара торговала опасным спиртным более семи месяцев
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Супруги продали контрафактный алкоголь на сумму свыше 130 тысяч рублей. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Супруги продали контрафактный алкоголь на сумму свыше 130 тысяч рублей. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Кировский районный суд Крыма вынес приговор супругам из села Токарево за продажу немаркированного алкоголя. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, пара имела в собственности магазин, где и торговала опасным спиртным. Продолжалось беззаконие на протяжении семи месяцев - с мая по декабрь 2021 года.

- В результате незаконной деятельности супружеской пары реализовано незаконной продукции на общую сумму более 130 тыс. рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По решению суда каждый из супругов получил по 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период. Также продавцам незаконного спиртного назначен штраф в размере 320 тысяч рублей.

Приговор суда пока что не вступил в законную силу.