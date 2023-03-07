Супруги из Крыма пойдут под суд за продажу небезопасного алкоголя

Супруги продали контрафактный алкоголь на сумму свыше 130 тысяч рублей. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Кировский районный суд Крыма вынес приговор супругам из села Токарево за продажу немаркированного алкоголя. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, пара имела в собственности магазин, где и торговала опасным спиртным. Продолжалось беззаконие на протяжении семи месяцев - с мая по декабрь 2021 года.

- В результате незаконной деятельности супружеской пары реализовано незаконной продукции на общую сумму более 130 тыс. рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По решению суда каждый из супругов получил по 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период. Также продавцам незаконного спиртного назначен штраф в размере 320 тысяч рублей.

Приговор суда пока что не вступил в законную силу.