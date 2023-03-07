Мэр Симферополя попал в топ-5 рейтинга первых лиц столиц ЮФО

Мэр крымской столицы упоминался в социальных сетях свыше 1,5 тыс. раз. Фото: Tg-канал главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев занял пятое место в топе первых лиц столиц Южного федерального округа в феврале 2023 года. Медиарейтинг подготовила компания «Медиалогия».

В феврале 2023 года мэр крымской столицы упоминался в социальных сетях свыше 1,5 тыс. раз. На первом месте рейтинга оказался глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Лонгвиненко. Вторую строчку медиарейтинга занял мэр Краснодара Евгений Наумов, а замкнул тройку лидеров глава Астрахани Олег Полумордвинов.

Напомним, «Медиалогия» занимается автоматическим мониторингом и анализом публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях в режиме реального времени, после чего составляет и публикует рейтинги популярности.