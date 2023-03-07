В Ялте приступили к расчистке акватории порта

Фото: телеграм-канал Янины Павленко

В Ялте после расчистки русел рек приступили к расчистке акватории порта. Об этом сообщил замглавы администрации Ялты Игорь Красий.

– Из-за выноса из реки Быстрая большого количества селевых наносов и грунта, что представляет опасность подтопления центральной части города при обильных осадках, проводятся работы по расчистке этих селевых наносов. Работы выполняются за внебюджетные средства, нашелся ялтинский предприниматель, который изъявил желание на безвозмездной основе провести данные работы, – цитирует его Крымское информационное агентство.

Как отметила мэр Ялты Янина Павленко, такие работы в городе не проводились десятилетиями.

– Работа кипит, очень надеюсь, что в ближайшее время не будет штормов и завершить ее удастся быстро, – написала градоначальница в своем телеграм-канале.

Напомним, летом 2021 года Ялта и Керчь пострадали от обильных дождей, в результате которого были серьезно затоплены и повреждены улицы и жилые дома

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