Во сколько обойдется крымчанам букет цветов к 8 марта

Фото: "Крым 24"

В Симферополе в преддверии 8 марта местные жители активно покупают цветочные букеты. По данным «Крым 24», самый популярный цветок на крымских лавках – роза.

Цена крымской розы варьируется от 80 до 200 рублей. А вот любителям импортных цветений придется заплатить больше. Например, метровая голландская роза обойдется покупателю от 200 до 400 рублей.

На втором месте в приоритете у покупателей тюльпаны. Цена одного цветка зависит от длины, размера бутона и цвета. В среднем один такой цветок стоит от 100 до 150 рублей.

Также по желанию покупателя флористы могут оформить авторский букет. Особенность такой услуги как раз и есть та самая уникальность, за которую придется отдать от 150 до 350 рублей.

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