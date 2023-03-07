2,5 тысячи жителей Новофедоровки под Саками остались без света из-за аварии

В Новофедоровке из-за аварии на линии электропередачи без света остались почти 2,5 тыс. жителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Новофедоровка Сакского района Крыма в результате аварии на линии электропередачи без света остались почти 2,5 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

– 7 марта 2023 года в 15:25 в результате технологического нарушения на линии 10 кВ обесточен 2441 абонент в пгт Новофедоровка. Отключенная нагрузка составила 1463 кВт, – говорится в сообщении.

Специалисты «Крымэнерго» сразу же приступили к ликвидации аварии. Восстановить энергоснабжение планируется в течение двух часов.

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