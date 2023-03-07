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НовостиОбщество7 марта 2023 14:51

В Севастополе перестал ходить паром 7 марта

В Севастополе паром «Адмирал Лазарев» приостановил работу вечером 7 марта
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Пассажирские катера осуществляют движение в штатном режиме

Пассажирские катера осуществляют движение в штатном режиме

Фото: Ирина ГЕРЦ

В Севастополе вечером 7 марта через Севастопольскую бухту не будет ходить паром «Адмирал Лазарев». Об этом сообщили в ГУП « «Севэлектроавтотранс им. А.С.Круподерова».

- Паром «Адмирал Лазарев» с 17:30 в связи с неблагоприятными погодными условиями приостановил движение через Севастопольскую бухту, - говорится в сообщении.

Предприятие приносит извинения на временные неудобства и просит пассажиров планировать поездки заранее.

Напомним, паром отправляется с Артбухты до Северной стороны Севастополя.

Стоит отметить, что катера с Графской пристани до Северной хотят по штатному расписанию.