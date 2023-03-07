В Севастополе перестал ходить паром 7 марта

Пассажирские катера осуществляют движение в штатном режиме
Фото: Ирина ГЕРЦ
В Севастополе вечером 7 марта через Севастопольскую бухту не будет ходить паром «Адмирал Лазарев». Об этом сообщили в ГУП « «Севэлектроавтотранс им. А.С.Круподерова».
- Паром «Адмирал Лазарев» с 17:30 в связи с неблагоприятными погодными условиями приостановил движение через Севастопольскую бухту, - говорится в сообщении.
Предприятие приносит извинения на временные неудобства и просит пассажиров планировать поездки заранее.
Напомним, паром отправляется с Артбухты до Северной стороны Севастополя.
Стоит отметить, что катера с Графской пристани до Северной хотят по штатному расписанию.