В Севастополе перестал ходить паром 7 марта

Пассажирские катера осуществляют движение в штатном режиме Фото: Ирина ГЕРЦ

В Севастополе вечером 7 марта через Севастопольскую бухту не будет ходить паром «Адмирал Лазарев». Об этом сообщили в ГУП « «Севэлектроавтотранс им. А.С.Круподерова».

- Паром «Адмирал Лазарев» с 17:30 в связи с неблагоприятными погодными условиями приостановил движение через Севастопольскую бухту, - говорится в сообщении.

Предприятие приносит извинения на временные неудобства и просит пассажиров планировать поездки заранее.

Напомним, паром отправляется с Артбухты до Северной стороны Севастополя.

Стоит отметить, что катера с Графской пристани до Северной хотят по штатному расписанию.