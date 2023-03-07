«Хуже, чем на Новый год»: Симферополь встал в предпраздничные пробки

Жители Симферополя жалуются на огромные пробки. Хуже всего ситуация в центральной части города Фото: Ирина ГЕРЦ

Симферополь вечером 7 марта встал в огромные предпраздничные пробки. На дорожные заторы пожаловали многие пользователи социальных сетей.

Жители Симферополя предупреждают о дорожных заторах в центре крымской столицы - на проспекте Кирова и улице Севастопольской.

- Севастопольская в сторону ЦУМ - мертвая пробка.

- Весь город встал намертво.

- Пробки хуже, чем на Новый год, - пишут симферопольские водители.

Дорожная ситуация вечером 7 марта оставляет желать лучшего. Фото: Яндекс.Карты

По данным Яндекс.Карты, на 18:30 7 марта пробки в крымской столице достигают 7 баллов. В центральной части города хуже всего ситуация обстоит на части проспекта Кирова, улицах Севастопольская, Турецкая, Чехова и прилегающим к ним участкам. Намертво стоит и улица Ленина.

Кроме того, постоять придется на улицах Киевской, Павленко и Объездной дороге.