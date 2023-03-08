Погода на 8 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

Вода в Черном море +6…+9°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 марта на Крымском полуострове пройдет комфортно.

- Праздничный день порадует теплом и свежим весенним ветром, благодаря средиземноморским воздушным массам, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°, днем +13...+15°.

В Севастополе переменная облачность. Днем без существенных осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Днем тепло +13…+15°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+13°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +10…+11°, южный ветер 6-9 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +10…+12°, южный ветер 5-7 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +19…+13°, южный ветер 5-9 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +11…+13°, юго-западный ветер 6-8 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +11…+14°, юго-западный ветер 5-7 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +11…+13°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность.

В Белогорске +12…+15°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +6…+9°.

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