В Крыму за сутки выявили 59 новых случаев COVID-19

За сутки в ковид-стационары Республики Крым госпитализированы 4 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Республике Крым за последние сутки выявили 59 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы 4 человека. Об этом утром 8 марта сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев за сутки не зафиксировано. Выздоровели 49 человек.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 212 872 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 205 406 человек выздоровели, 5 423 скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе федерального значения Севастополе за минувшие сутки выявили 8 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализированы 14 человек. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Севастополя.

– Умер 1 человек в возрасте 71 года, – говорится в сводке.

Сейчас в ковид-стационарах города находится 82 пациента, из них 75 – с подтвержденным COVID-19. За минувшие сутки выписаны 19 человек

С начала пандемии коронавирусом заболел 99 715 севастопольцев, выздоровели 96 826.

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