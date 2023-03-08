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НовостиСпорт8 марта 2023 8:47

Боксер из Крыма Глеб Бакши одержал победу в бою с экс-чемпионом мира Альфонсо Бланко

Это был третий бой Бакши на профессиональном ринге
Дмитрий Коренев
Фото: RCC Boxing Promotions / vk.com

Фото: RCC Boxing Promotions / vk.com

7 марта бронзовый призер Олимпийских игр, боксер из Крыма Глеб Бакши провел свой третий бой на профессиональном ринге. Уроженец Симферополя встретился с экс-чемпионом мира по версии WBA, венесуэльцем Альфонсо Бланко на турнире в Екатеринбурге.

Противостояние продлилось все восемь раундов. В заключительном раунде Альфонсо дважды оказывался в нокдауне. Бой завершился победой Бакши единогласным решением судей.

– Начиная со второго раунда преимущество россиянина становилось все более очевидным. Глеб действовал первым номером, практически не давая своему сопернику времени на передышку. Он комбинировал, чередовал уровни атак, Альфонсо лишь изредка выбирался из глухой обороны и пытался поймать россиянина на ошибках, – сообщили в пресс-службе промоутерской компании RCC Boxing Promotions, под эгидой которой проходит турнир.

Глеб Бакши – бронзовый призер Олимпийских в Токио. В конце 2021 года он объявил о переходе в профессиональный бокс.

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