По Крымскому мосту могут разрешить проезд пустых грузовиков Фото: Виктория МИНАЕВА

В настоящее время рассматривается возможность разрешить движение пустых грузовиков по Крымскому мосту. Об этом сообщил замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко, передает ТАСС.

– Есть комиссия, которую возглавляет [вице-премьер России] Марат Хуснуллин. <…> Ожидаем результаты рассмотрения, – сказал Лукашенко.

Сейчас проехать по мосту могут лишь легковые автомобили и автобусы. Водителям грузовиков приходится пользоваться паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы. По мнению Николая Лукашенко, работу паромной переправы следует сохранить и после полного восстановления транспортного движения по мосту.

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