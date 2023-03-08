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НовостиОбщество8 марта 2023 10:48

К утру 8 марта паромы перевезли через Керченский пролив более 99 тысяч пассажиров

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет
Дмитрий Коренев
Действующих штормовых предупреждений по проливу нет

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет

Фото: Дмитрий СТЕШИН

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли более 99 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 8 марта через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 99 195 пассажиров, 77 896 единиц автотранспорта и 9 029 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 511 рейсов, – говорится в сообщении.

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет, переправа работает штатно.

Напомним, работа Керченской паромной переправы была возобновлена после теракта на Крымском мосту. В настоящее время проезд по мосту разрешен легковым автомобилям и автобусам, водителям грузовиков приходится пользоваться паромами или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.

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