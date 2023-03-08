Симферопольские кикбоксеры завоевали 23 медали на первенстве Южного федерального округа

Фото: телеграм-канал администрации Симферополя

Симферопольские спортсмены завоевали 23 медали на чемпионате и первенстве Южного федерального округа по кикбоксингу, которые прошли в Астрахани со 2 по 5 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Соревнования собрали 500 спортсменов из разных регионов ЮФО.

– В копилке воспитанников симферопольского клуба «Орион» 12 золотых медалей, 7 серебряных и 4 бронзовые, – сообщается в телеграм-канале администрации крымской столицы.

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