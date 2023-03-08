В Симферополе 9 марта отключат свет на 25 улицах

Свет пропадет на время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
9 марта в отдельных районах Симферополя отключат свет. Электричество на время пропадет 25 улицах и нескольких переулках, плюс садовые товарищества.
В ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что электричество из-за ремонтных работ исчезнет с 8.00 до 17.00.
Нужно отметить, что на протяжении уже нескольких дней «отключки» происходят в одних и тех же районах, где энергетики приводят в порядок оборудование для энергоснабжения столицы региона.
Где не будет света в Симферополе 9 марта 2023:
улица Балаклавская, 39, 43-57;
улица Грибоедова, 2-20/8 , 1-9 ;
улица Киевская, 48-50/35 , 69-71/12 ;
проспект Победы, 1-13 ;
улица Шмидта, 8-14А , 13-35 ;
переулок Шмидта, 10;
проспект Кирова ,51;
улица Тургенева, 2, 1;
улица Киевская/улица Шмидта;
Ковыльная, 3-5А ;
улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;
улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;
улица Северная, 4-12 , 1-11 ;
улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;
улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;
улица Николаевская, 4, 1А;
улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;
улица Луговая, 1-53 , 67;
улица Будёного, 18-26 , 17-27 ;
улица Грибоедова, 132, 75-81 ;
улица Дачная, 26, 30;
улица Малореченская, 2А, 5-17 ;
переулок Родниковый, 24-26 , 21-23 ;
улица Родниковая, 36/32;
улица Труда, 12-14 , 15-23/22 ;
улица Щаденко 2-30 , 1-17 ;
улица Ялтинское шоссе, 33/2;
улица Кечкеметская, 134-168 , 109А-115 ;
улица Панфиловцев, 2-36 , 1-35 ;
улица Сельвинского, 96-100 ;
улица Трудовая, 9;
микрорайон Каменка: садовые товарищества «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор», «Луч».
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