В Симферополе 9 марта отключат свет на 25 улицах

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 марта в отдельных районах Симферополя отключат свет. Электричество на время пропадет 25 улицах и нескольких переулках, плюс садовые товарищества.

В ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что электричество из-за ремонтных работ исчезнет с 8.00 до 17.00.

Нужно отметить, что на протяжении уже нескольких дней «отключки» происходят в одних и тех же районах, где энергетики приводят в порядок оборудование для энергоснабжения столицы региона.

Где не будет света в Симферополе 9 марта 2023:

улица Балаклавская, 39, 43-57;

улица Грибоедова, 2-20/8 , 1-9 ;

улица Киевская, 48-50/35 , 69-71/12 ;

проспект Победы, 1-13 ;

улица Шмидта, 8-14А , 13-35 ;

переулок Шмидта, 10;

проспект Кирова ,51;

улица Тургенева, 2, 1;

улица Киевская/улица Шмидта;

Ковыльная, 3-5А ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Луговая, 1-53 , 67;

улица Будёного, 18-26 , 17-27 ;

улица Грибоедова, 132, 75-81 ;

улица Дачная, 26, 30;

улица Малореченская, 2А, 5-17 ;

переулок Родниковый, 24-26 , 21-23 ;

улица Родниковая, 36/32;

улица Труда, 12-14 , 15-23/22 ;

улица Щаденко 2-30 , 1-17 ;

улица Ялтинское шоссе, 33/2;

улица Кечкеметская, 134-168 , 109А-115 ;

улица Панфиловцев, 2-36 , 1-35 ;

улица Сельвинского, 96-100 ;

улица Трудовая, 9;

микрорайон Каменка: садовые товарищества «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор», «Луч».

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