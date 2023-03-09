В Крыму бесследно исчез 61-летний житель Симферополя

Сергей Евсюков. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым разместили в соцсети новую ориентировку.

- Пропал Евсюков Сергей Николаевич, 61 год (1961 года рождения), город Симферополь, - сообщают поисковики.

Ориентировка на пропавшего. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Волонтеры отмечают, что с 7 марта 2023 года нет достоверной информации о местонахождении крымчанина.

Приметы Сергея Евсюкова: 188 сантиметров рост, худощавое телосложение, темно-русые с проседью волосы, карие глаза. Пропавший был одет в серую куртку и синие джинсы.

Будьте добры, если вы видели Сергея Евсюкова, то позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» Крым» 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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