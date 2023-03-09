В Крыму на утро 9 марта выявили 43 новых заболевших COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым на утро 9 марта выявили 43 новых заболевших коронавирусом, за все время - 212 928. Такие денные приводит республиканский Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализировано 16 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 119 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 43 человека, выздоровевших за весь период – 205 449, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На территории города на утро 9 марта зафиксировали 55 новых случаев заболевания COVID-19, за все время - 99 770. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 6 человек. Выписаны 3 пациента. На данный момент в больницах находятся 86 пациентов из них 77 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за минувшие сутки в городе от ковида умерли два человека в возрасте 45 и 76 лет.

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