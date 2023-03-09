В Феодосии спасли мужчину, по грудь застрявшего в болотистом грунте

Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

В Феодосии спасатели вытащили мужчину, по грудь застрявшего в болотистом грунте. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- В 22:27 на оперативный пульт «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что в районе садовых участков Очистные (ГО Феодосия), мужчина застрял в болотистом грунте, выбился из сил и самостоятельно выбраться не может, - говорится в сообщении.

Пострадавшего обнаружили в зарослях камыша. Облачившись в специальные костюмы, спасатели подобрались к мужчине и вытащили его, доставив в безопасное место. В болотистом грунте мужчина прождал помощи около трех часов. На служебном авто его отвезли домой.

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