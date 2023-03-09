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НовостиПроисшествия9 марта 2023 10:18

Жительницу Севастополя «развели» на два млн рублей, убедив, что ее дочь стала виновницей ДТП

В настоящее время силовиками проводятся следственные мероприятия
Екатерина НАЗАРОВА
Когда женщина осознала, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию

Когда женщина осознала, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Севастополе местная жительница отдала мошенникам более двух миллионов рублей, поверив, что ее дочь стала виновницей серьезного ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- Вчера, 8 Марта 67-летней местной жительнице позвонила незнакомка, представилась сотрудницей правоохранительных органов и сообщила, что ее дочь стала виновницей серьезного ДТП, когда переходила дорогу в неположенном месте, - говорится в сообщении.

Испугавшись, что дочь может быть привлечена к уголовной ответственности, пожилая женщина передала прибывшему курьеру все сбережения – два миллиона 245 тысяч рублей. Но когда осознала, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию.

В настоящее время силовиками проводятся следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело.

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