Жительницу Севастополя «развели» на два млн рублей, убедив, что ее дочь стала виновницей ДТП

Когда женщина осознала, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию Фото: Артем КИЛЬКИН

В Севастополе местная жительница отдала мошенникам более двух миллионов рублей, поверив, что ее дочь стала виновницей серьезного ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- Вчера, 8 Марта 67-летней местной жительнице позвонила незнакомка, представилась сотрудницей правоохранительных органов и сообщила, что ее дочь стала виновницей серьезного ДТП, когда переходила дорогу в неположенном месте, - говорится в сообщении.

Испугавшись, что дочь может быть привлечена к уголовной ответственности, пожилая женщина передала прибывшему курьеру все сбережения – два миллиона 245 тысяч рублей. Но когда осознала, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию.

В настоящее время силовиками проводятся следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело.

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