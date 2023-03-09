На Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части

Фото: t.me/mkhusnullin

Строители завершили монтаж первого пролета железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

– После открытия автомобильной части Крымского моста работы на нем продолжаются. Сегодня завершен монтаж первого пролета железнодорожной части, – написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Фото: t.me/mkhusnullin

Фото: t.me/mkhusnullin

Пролет собрали в Керчи, после чего на двух баржах доставили к мосту и подняли на 27-метровую высоту. Трудоемкая процедура заняла два дня.

По словам Хуснуллина, до конца апреля планируется заменить последний поврежденный пролет, после чего можно будет приступить к устройству монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути, монтажу инженерных систем и освещения. Вице-премьер, что все работы идут по графику, в настоящее время на объекте работают 260 человек и 29 единиц техники.

Напомним, 23 февраля, на 39 дней раньше намеченного срока, было открыто движение по левой автодорожной части моста, восстановленной после теракта 8 октября. В настоящее время по мосту разрешен проезд легковых автомобилей и автобусов, водителям грузовиков приходится пользоваться паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.

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